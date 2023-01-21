Рогов сообщил о прорыве первой линии обороны ВСУ в Запорожье
2023-01-21 11:43
Член главного совета Запорожской области рассказал о прорыве первой линии обороны ВСУ.
В Запорожской области подразделения российской армии прорвали первую линию обороны украинских войск, заявил член главного совета региона Владимир Рогов.
"Где-то идет разведка боя, где-то наступление. Зачищаются населенные пункты. Российская армия владеет инициативой по всей линии соприкосновения", - сказал он в интервью РАИ Новости.
Рогов уточнил, что линия обороны ВСУ выстроилась по линии Гуляйполе - Орехов - Каменское.
Опубликовано: Максим Алексеев