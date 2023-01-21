Эксперты объяснили, что вызывает боль в суставах, когда становится холодно

Низкая температура и влажность заставляют нас держать мышцы напряженными, это создает давление и может вызвать боль.

Холод может стать причиной боли в суставах и даже ощущения, будто от холода немеют кости. Оно возникает также, когда при холоде еще и влажный воздух.

Эксперты уточняют: если быть точным, в этом случае болят не кости, а суставы. Низкая температура и влажность заставляют нас держать мышцы напряженными, это создает давление и может вызвать боль. Кроме того, холод усугубляет чувство дискомфорта у тех, кто страдает от каких-либо заболеваний суставов.

Исследователи из Гарварда отмечают: хотя нет научно доказанной связи между болью в суставах и погодой, считается, что изменения атмосферного давления вызывают дискомфорт. Возможно, поэтому мы часто слышим, как некоторые предсказывают, что пойдет дождь или что температура резко изменится.

“Меньшее давление воздуха вокруг тела может способствовать расширению мышц, сухожилий и других тканей вокруг суставов. Это может оказать давление на суставы, что может вызвать боль”, - говорят врачи Тони Голен и Хоуп Риччиотти.

Эксперты отмечают, что некоторые привычки усиливают боль и чувство скованности - например, длительное сидение на диване у телевизора.

Хирург-ортопед Брайан К. Люнг объяснил, что это особенно актуально для пожилых людей. Дело в том, что со старением снижается выработка коллагена-белка, который заботится о таких структурах нашего организма, как сухожилия, связки и кости, и формирует их.

С возрастом снижается сила и выносливость в мышцах, а суставные жидкости становятся более вязкими от холода, что немного затрудняет движение суставов, вызывая дискомфорт и боль.

Что делать в таких случаях? Основная рекомендация ученых - движение. Регулярные физические упражнения, а также упражнения на растяжку. Можно прикладывать к больным суставам теплые компрессы, пакеты с горячей водой, принимать парафиновые ванны и просто теплые ванны.