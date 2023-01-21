ГАС Украины пообещала «резонансные выводы» из-за коррупции с закупками для ВСУ

Государственная аудиторская служба Украины пообещала «резонансные выводы» из-за коррупции с закупками продовольствия для ВСУ.

В отношении Минобороны Украины, Государственная аудиторская служба проводит проверку по факту сообщений о закупке продуктов питания для военнослужащих ВСУ по ценам в несколько раз выше, чем в магазинах Киева, сообщила замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, разведки и обороны Марьяна Безуглавая.

"По поводу закупок в Минобороны Украины есть сведения, что такие наценки не только по питанию, но и другим направлениям. Государственная аудиторская служба проводит проверку", - говорится в публикации.

21 января обозреватель портала ZN.ua Юрий Николов сообщил, что украинское оборонное ведомство закупает продукты питания для военнослужащих ВСУ по ценам выше, чем в гипермаркетах Киева.

Журналист в качестве доказательства представил, оказавшийся у него контракт, на закупку продовольствия.