Арестович: Украина упустила шанс на победу в конфликте с Россией
2023-01-21 22:51
Бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина упустила шанс на победу в конфликте с Россией.
По его словам, страна также не воспользовалась своим внутриполитическим и государственным шансом.
Арестович отметил, что украинские военные упустили время, что позволило россиянам провести мобилизацию и получить превосходство.
Он сказал, что Украина упустила шанс получить своевременную и полноценную поддержку от Запада, а также выбрала «нижний сюжет», по которому проигрывала 450 лет подряд.
Опубликовано: Светлана Репина