Бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина упустила шанс на победу в конфликте с Россией.

По его словам, страна также не воспользовалась своим внутриполитическим и государственным шансом.

Арестович отметил, что украинские военные упустили время, что позволило россиянам провести мобилизацию и получить превосходство.

Он сказал, что Украина упустила шанс получить своевременную и полноценную поддержку от Запада, а также выбрала «нижний сюжет», по которому проигрывала 450 лет подряд.

