Немецкий депутат Мари-Агнес Штрак-Циммерман поздравила президента России Владимира Путина из-за отказа канцлера ФРГ Олафа Шольца передавать украинской армии танки Leopard.

21 января немецкий телеканал N-tv сообщил о том, что председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что президента России можно поздравить в связи с итогами встречи министров обороны западных стран на базе Рамштайн в США.

Помимо прочего, Штрак-Циммерман осудила федерального канцлера Германии Олафа Шольца за нерешительность, ввиду его нежелания передать киевскому режиму танки Leopard, чтобы обеспечить боеспособность Вооружённых сил Украины.