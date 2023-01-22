NYT: Пентагон оставит 4 тысячи американских военных в Румынии на 9 месяцев и направит к ним подкрепление

Издание The New York Times сообщает, что в Пентагоне принято решение оставить 4 тыс. американских военных в Румынии на 9 месяцев.

В ближайшие два месяца планируется произвести ротацию, отправив часть военнослужащих домой.

Солдаты из США размещены в восточной части Румынии на расстоянии менее 100 км от границы с Украиной.

Эти подразделения периодически проводят учения вблизи украинской границы. К ним в подкреплении будут направлены штабные офицеры и генерал-майор.