Бывший полковник Пентагона Макгрегор: США ошиблись в оценке военных возможностей России
2023-01-22 02:18
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США ошибочно посчитали российскую армию слабой.
По его словам, американским властям понравилась идея о некомпетентности и слабости русских, поэтому они начали помогать Украине.
Однако эти оценки оказались далеки от истины. В результате украинские военные исчерпали свои возможности, а российские сейчас находятся на пике.
Ранее Макгрегор говорил о том, что под Артемовском ВСУ потеряли резервы, которые можно было использовать для наступления на юге.
Опубликовано: Светлана Репина