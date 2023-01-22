Бывший полковник Пентагона Макгрегор: США ошиблись в оценке военных возможностей России

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США ошибочно посчитали российскую армию слабой.

По его словам, американским властям понравилась идея о некомпетентности и слабости русских, поэтому они начали помогать Украине.

Однако эти оценки оказались далеки от истины. В результате украинские военные исчерпали свои возможности, а российские сейчас находятся на пике.

Ранее Макгрегор говорил о том, что под Артемовском ВСУ потеряли резервы, которые можно было использовать для наступления на юге.