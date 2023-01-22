Глава администрации Белого дома собрался уйти в отставку

Глава администрации президента США Джо Байдена Рон Клейн покинет свой пост после двух лет работы на ключевой должности в Белом доме, сообщили в субботу несколько американских СМИ.

Согласно сообщению The New York Times, Рон Клейн «в частном порядке признался своим коллегам после промежуточных выборов в ноябре, что после напряженной работы с Джо Байденом, начиная с кампании 2020 года, он готов двигаться дальше».

Отставка Клейна возможно произойдет после ежегодного обращения Джо Байдена к Конгрессу США, запланированного на 7 февраля, добавляет New York daily.

Рон Клейн уйдет в отставку в ключевой момент, когда 46-й президент США может официально объявить, что будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Его главный оппонент, 76-летний Дональд Трамп, уже подал заявку на президентскую гонку.