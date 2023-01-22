Треть россиян ни разу не обращались в банк за кредитом

Как показали опросы, очень часто граждане берут деньги в долг у микрокредитных учреждений. В последнее время размер занимаемых сумм постоянно увеличивается.

Россияне довольно часто оформляют займы, но все же третья часть граждан РФ (33%) ни разу в жизни не брала кредит и всегда обходилась своими средствами.

Две трети людей кредитовались только раз в жизни.

26% жителей России брали кредит лишь единожды из-за экстренных обстоятельств.

Одна пятая граждан всегда использует кредиты для крупных покупок. Такие люди никак не могут отложить нужную сумму, чтобы купить задуманное.

Как правило средняя сумма займа составляет около 20 тысяч российских рублей. Некоторые берут кредиты на полмиллиона и больше.