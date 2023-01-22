Деревья, из которых течёт металл

Некоторые растения приспособились к почвам, в которых зашкаливает концентрация тяжёлых металлов.

Обилие никеля губительно для многих живых организмов — но эти виды способны накапливать в побегах, стволе, листьях и семенах огромное количество токсичных соединений безо всякого ущерба для себя.

Эта способность была открыта в 1948 у итальянского растения рода бурачок — Alyssum bertolonii. С тех пор эту особенность нашли у сотен других видов — и назвали их гипераккумуляторами.

К ним относят растения, в которых концентрация металлов достигает 1000 мг на кило высушенных растений.

В общей базе гипераккумуляторов числится 700 с лишним видов, способных концентрировать в тканях самые разные элементы — никель, медь, кобаль, хром, марганец, цинк, селен, таллий, мышьяк и свинец.

Отличная переносимость токсичных металлов заложена у них в генах. Зачем? Вероятно, чтобы уберечься от вредных насекомых — или освоить территории, недоступные от других видов флоры.

Такие растения встречаются во многих регионах — например, на Кубе, Турции, Бразилии, Индoнезии и Филиппинах.Немалый интерес ученых вызывает дерево Pychandra acuminata, которое растет в немногих уцелевших уголках дождевых лесов Новой Каледонии.

Млечный сок у него необычного сине-зеленого цвета — он на четверть состоит из никеля! Если дерево росло в подходящих условиях, оно может содержать до 5 кг этого металла, а в год гектар деревьев может вытянуть из недр до 200 кг никеля.

Доктор Энтони ван дер Энт (исследователь Квинслендского Университета) и его коллеги считают, что у этих растений — большое будущее: гипераккумуляторы могут очищать почвы от ядовитых примесей (это называется фиторемедиацией) — и даже добывать полезные ископаемые из рудных отвалов или грунтов, где концентрация металлов слишком мала для строительства шахт.