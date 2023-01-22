Марочко: ВСУ перебрасывают под Сватово в ЛНР бронетехнику стран Запада
2023-01-22 11:25
Отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинская армия перебрасывает под Сватово в ЛНР бронетехнику стран Запада.
22 января российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, сообщила о переброске Вооружёнными силами Украины бронетехники западного производства под город Сватово в Луганской Народной Республике.
Марочко, ссылаясь на сообщения жителей Харькова, утверждает, что отмечена переброска поставленной Украине коллективным Западом бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск, которая потом разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении Сватово.
Опубликовано: Диана Мудреченко