Отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинская армия перебрасывает под Сватово в ЛНР бронетехнику стран Запада.

22 января российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, сообщила о переброске Вооружёнными силами Украины бронетехники западного производства под город Сватово в Луганской Народной Республике.

Марочко, ссылаясь на сообщения жителей Харькова, утверждает, что отмечена переброска поставленной Украине коллективным Западом бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск, которая потом разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении Сватово.