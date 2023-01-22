ТАСС: ВС РФ уничтожили миномёт и контрбатарейную станцию ВСУ в селе Садовое

Российские войска уничтожили миномёт и контрбатарейную станцию украинской стороны в селе Садовое на правом берегу Днепра в Херсонской области.

22 января российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщило о том, что вчера, 21 января 2023 года, солдаты армии России уничтожили 120 мм миномёт и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы Вооружённых сил Украины в селе Садовое Херсонской области.

Помимо прочего, российские военнослужащие в Садовом ликвидировали восемь единиц живой силы украинской стороны, ещё девять бойцов ВСУ получили ранения различной степени тяжести.