ВСУ обстреляли здание Новокаховской центральной городской больницы

Минздрав Херсонской области сообщили, что здание Новокаховской центральной городской больницы повреждено в результате обстрела со стороны ВСУ.

22 января пресс-служба Министерства здравоохранения Херсонской области в официальном Telegram-канале ведомства сообщила об артиллерийском обстреле бойцами Вооружённых сил Украины здания Новокаховской центральной городской больницы.

В результате «прилётов» со стороны ВСУ в учреждении здравоохранения повреждено остекление, перед приемным покоем осталась воронка.

Отмечается, что жертв и пострадавших среди персонала и пациентов при обстреле Новокаховской больницы нет.