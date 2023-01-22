Легенда американской космонавтики Базз Олдрин женился в день своего 93-летия

Его четвертой женой стала исполнительный вице-президент его компании Buzz Aldrin Ventures 63-летняя Анна Фаур, с которой они знакомы 30 лет.

Легендарный астронавт Базз Олдрин женился на давней возлюбленной Анне Фаур в день своего 93-го дня рождения. Второй человек, ступивший на поверхность Луны, рассказал о событии в соцсетях.

«Мы взволнованы, как убежавшие из дома подростки», — поделился ощущениями молодожен.

Для астронавта это четвертый брак. Его нынешняя жена, 63-летняя Анна, работает исполнительным вице-президентом в его компании Buzz Aldrin Ventures. У Фаур есть докторская степень в сфере химического машиностроения, ранее она была казначеем Калифорнийского совета по водородному бизнесу.

Базз Олдрин известен как один из двоих членов миссии «Аполлон-11». Как участник лунной миссии, Олдрин попал в учебники истории.

Вместе со своим напарником Нилом Армстронгом в 1969-м году они совершили первую в истории высадку на Луну. Фото, на которых астронавт салютует американскому флагу, установленному на Луне, облетели тогда весь мир.

Через два года после этого Олдрин ушел из НАСА, в 1998-м основал ShareSpace Foundation — это некоммерческая организация для содействия расширению пилотируемых космических исследований.