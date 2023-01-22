Мнение Шольца по передаче танков Украине привело к расколу в Бундестаге
2023-01-22 13:12
В Бундестаге случился раскол из-за мнения канцлера ФРГ Шольца о помощи Украине.
Канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор не одобрил передачу Вооруженным силам Украины танков Бундесвера Leopard 2A5.
Из-за неторопливости Шольца в Бундестаге случился настоящий раскол - часть депутатов считает, что нельзя отправлять танки, а другая часть требует передать их как можно скорее.
Напомним, что по заявлению издание Spiegel, лишь разрешения Шольца сейчас не хватает для начала отправки танков украинской армии.
Опубликовано: Николай Скира