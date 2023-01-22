Рогов: армия России наступает на города Орехов и Гуляйполе в Запорожской области

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что подразделения армии России наступают на города Орехов и Гуляйполе.

22 января информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, рассказало о ситуации на Запорожском направлении.

Рогов утверждает, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации ведут активные наступательные действия в направлении городов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области.

Отмечается, что на вышеуказанных участках фронта идут активные боестолкновения, а также подчеркнул, что инициатива находится у российской стороны.