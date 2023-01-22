Моравецки: Польша создаст свою коалицию, если Германия не передаст танки Украине

Польский премьер-министр высказался о передаче танков Leopard Вооруженным силам Украины.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, даже если Германия не будет отправлять танки Leopard Украине, то Варшава сделает это самостоятельно.

Моравецки заявил, что Польша создаст коалицию с другими странами и все равно будет поставлять технику Вооруженным силам Украины.

Напомним, что на данный момент Украину отделяет от получения танков Leopard лишь личное согласие канцлера Германии Олафа Шольца.