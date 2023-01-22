Минобороны РФ: армия России продолжает активное наступление на Донецком направлении

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что военные и добровольцы армии России продолжают активное наступление на Донецком направлении.

В воскресенье, 22 января 2023 года, заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства заявил, что подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжили активные наступательные действия на Донецком направлении.

Конашенков уточнил, что на данном участке фронта российскими военными уничтожено более восьмидесяти единиц личного состава, три боевые бронированные машины, два автомобиля и одна гаубица Д-30 Вооружённых сил Украины.

Кроме того, в окрестностях села Антоновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов украинской стороны.