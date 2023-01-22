ТАСС: двое бойцов элитной части ВСУ перешли на сторону ВС РФ на Запорожском направлении

Силовые структуры Запорожской области заявили, что двое бойцов элитной части ВСУ перешли на сторону ВС РФ.

22 января российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на источник в силовых структурах Запорожской области, сообщило о том, что двое военнослужащих, которые проходили службу в считающейся элитной части Вооруженных сил Украины, перешли на сторону Российской Федерации.

Источник ТАСС также отметил факт того, что добровольно перешедшие на сторону ВС РФ украинские солдаты уже начали делиться с российской стороной важной информацией.