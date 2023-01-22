ТАСС: двое бойцов элитной части ВСУ перешли на сторону ВС РФ на Запорожском направлении
2023-01-22 15:51
Силовые структуры Запорожской области заявили, что двое бойцов элитной части ВСУ перешли на сторону ВС РФ.
22 января российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на источник в силовых структурах Запорожской области, сообщило о том, что двое военнослужащих, которые проходили службу в считающейся элитной части Вооруженных сил Украины, перешли на сторону Российской Федерации.
Источник ТАСС также отметил факт того, что добровольно перешедшие на сторону ВС РФ украинские солдаты уже начали делиться с российской стороной важной информацией.
Опубликовано: Диана Мудреченко