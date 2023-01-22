Гладков: ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, нарушив электроснабжение

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что бойцы ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района, нарушив электроснабжение.

22 января губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил об обстреле села Вязовое Краснояружского района со стороны Вооружённых сил Украины.

Гладков уточнил, что жертв и пострадавших среди мирного населения белгородского села нет, однако взрывной волной выбиты стекла в двух частных домовладениях, также повреждены линии электропередачи.