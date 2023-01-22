Евросоюз намерен внедрить новые санкции, направленные против Беларуси

ТАСС: В число ограничительных мер, планируют включить полное эмбарго на поставки оружия и техники двойного назначения.

Примечательна позиция ФРГ в этом вопросе. Руководство страны, опираясь на поддержку других стран, выступает против того, чтобы к Беларуси были применены такие же санкции, какие направлены в сторону России.

В Берлине считают, что пока белорусские военные силы не принимают реального участия в войне с Украиной, должна ощущаться разница между ограничениями, действующими в отношении России и Беларуси.

В Евросоюзе полагают, что в Беларусь поставляются отдельные элементы вооружения, которые затем передаются российской стороне. Такая ситуация вынуждает глав западных государств вести разговоры о введении полного эмбарго на оружие и оборудование двойного назначения.

Пакет санкций против Беларуси может также содержать ограничения на ввоз из Евросоюза в страну таких видов продукции, как электроника, бытовая техника, предметы роскоши. В черный список могут попасть белорусские банки, которые снабжают приезжающих россиян валютой в своих банкоматах.