Сладков заявил, что в России будет вторая частичная мобилизация
2023-01-22 18:22
Военкор Александр Сладков заявил, что в России проведут вторую волну частичной мобилизации для участия в спецоперации по защите Донбасса.
22 января военный корреспондент ВГТРК Александр Свадков в официальном Telegram-канале выразил свою уверенность в том, что в Российской Федерации будет вторая частичная мобилизация.
Свадков считает, что новая волна мобилизации необходима «хотя бы для того, чтоб закрепить уроки первой мобилизации, да и поменять на передовой мужиков первой волны».
Напомним, что президент России Владимир Путин ранее заявлял, что никаких факторов для проведения второй частичной мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко