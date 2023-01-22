Сладков заявил, что в России будет вторая частичная мобилизация

Военкор Александр Сладков заявил, что в России проведут вторую волну частичной мобилизации для участия в спецоперации по защите Донбасса.

22 января военный корреспондент ВГТРК Александр Свадков в официальном Telegram-канале выразил свою уверенность в том, что в Российской Федерации будет вторая частичная мобилизация.

Свадков считает, что новая волна мобилизации необходима «хотя бы для того, чтоб закрепить уроки первой мобилизации, да и поменять на передовой мужиков первой волны».

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее заявлял, что никаких факторов для проведения второй частичной мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине нет.