Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Джо Байден может остановить боевые действия на Украине.

Он сказал, что для этого американскому президенту достаточно позвонить украинскому коллеге Зеленскому.

По мнению Макгрегора, если Байден так поступит, у Зеленского будет только один вариант: подчиниться требованию.

Полковник убежден, что Зеленский не принимает решения самостоятельно. Он напомнил, что США направили на Украину такие средства, как будто это еще один американский штат.