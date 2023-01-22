Канцлер Германии Шольц: Россия не победит, а Украина будет получать западные вооружения

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к французам в честь 60-летия подписания двумя странами Елисейского договора.

Он сказал, что сейчас необходим европейский мирный проект, позволяющий защитить и укрепить основные ценности.

Шольц заявил, что Россия не победит в нынешнем конфликте, а Украина будет и далее получать вооружения от Запада.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция и Германия должны стать пионерами возрождения Европы.