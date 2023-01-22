Канцлер Германии Шольц: Россия не победит, а Украина будет получать западные вооружения
2023-01-22 20:17
Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к французам в честь 60-летия подписания двумя странами Елисейского договора.
Он сказал, что сейчас необходим европейский мирный проект, позволяющий защитить и укрепить основные ценности.
Шольц заявил, что Россия не победит в нынешнем конфликте, а Украина будет и далее получать вооружения от Запада.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция и Германия должны стать пионерами возрождения Европы.
Опубликовано: Светлана Репина