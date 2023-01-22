FT: Бразилия и Аргентина собираются создать единую валюту
2023-01-22 20:58
Издание Financial Times сообщает, что Бразилия и Аргентина планируют создать единую валюту. Официальная информация об этом должна появиться на следующей неделе.
Суть этой инициативы заключается в снижении зависимости от американского доллара, а также в стимулировании региональной торговли.
Ожидается, что впоследствии в проекте будут участвовать и другие государства Латинской Америки.
В этом случае будет создан второй по величине в мире валютный альянс. Новая валюта может получить название Sur («юг»).
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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