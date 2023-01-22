FT: Бразилия и Аргентина собираются создать единую валюту

Издание Financial Times сообщает, что Бразилия и Аргентина планируют создать единую валюту. Официальная информация об этом должна появиться на следующей неделе.

Суть этой инициативы заключается в снижении зависимости от американского доллара, а также в стимулировании региональной торговли.

Ожидается, что впоследствии в проекте будут участвовать и другие государства Латинской Америки.

В этом случае будет создан второй по величине в мире валютный альянс. Новая валюта может получить название Sur («юг»).