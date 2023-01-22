Глава МИД Венгрии призвал к отмене антироссийских санкций

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что его страна признает суверенитет и независимость Украины.

В интервью итальянской газете La Repubblica министр заявил, что его стране все равно, что другие страны думают о политике Венгрии - приоритетом являются интересы Будапешта.

"Нам все равно, положительно это для них или нет, потому что у нас нет никакого русского оттенка в нашей политике, как нет у нас американского, бразильского или немецкого. Наша политика — венгерская. наши национальные интересы, мы это делаем. Если что-то не в наших национальных интересах, мы этого не делаем, независимо от того, что кто-то об этом думает", - сказал глава венгерской дипломатии.

Политик утверждает, что необходимо поддерживать контакт с Россией, а также гарантировать снятие определенных санкций.

"Мы абсолютно на стороне Украины, когда речь идет о территориальной целостности и суверенитете. Но мы хотим мира как можно скорее. Мы призываем обе стороны к миру", - отметил Сийярто.