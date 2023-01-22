Председатель КГК Беларуси Василий Герасимов сообщил, что Александр Лукашенко поручил разобраться с нарушениями со стороны интернет-магазина Wildberries.

22 января председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов в эфире телеканала «СТС» сообщил о том, что информация о нарушениях белорусского законодательства со стороны интернет-магазина Wildberries дошла до президента республики Александра Лукашенко.

Герасимов уточнил, что Лукашенко «очень жестко на это отреагировал и поручил в кратчайшие сроки восстановить все законные права граждан», благодаря чему в течение двух дней всем белорусам возвратили средства, которые были изъяты маркетплейсом за возврат товаров.

Отмечается, что Комитет госконтроля также осуществляет контроль за другими интернет-площадками.