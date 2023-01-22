МИД Германии одобрил передачу Польшей танков для ВСУ

В Германии поддержали отправку танков Leopard немецкого производства для армии Украины.

Ранее в правительстве Германии в ответ на желание Польши передать Украине танки Leopard заявили, что этого нельзя сделать без согласия Берлина.

Теперь же в Германии вновь отреагировали на стремление Варшавы. По заявлению главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, ФРГ не возражает.

"Германия нe будет возражать, если Польша решит передать Украине танки Leopard", — министр иностранных дел Германии Анналена Бербок