МИД Германии одобрил передачу Польшей танков для ВСУ
В Германии поддержали отправку танков Leopard немецкого производства для армии Украины.
Ранее в правительстве Германии в ответ на желание Польши передать Украине танки Leopard заявили, что этого нельзя сделать без согласия Берлина.
Теперь же в Германии вновь отреагировали на стремление Варшавы. По заявлению главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, ФРГ не возражает.
"Германия нe будет возражать, если Польша решит передать Украине танки Leopard", — министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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