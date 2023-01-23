Sky News: ВСУ размещают технику в жилых кварталах Бахмута

По данным британского телеканала Sky News, ВСУ размещают технику в жилых районах Бахмута.

Британский телевизионный канал Sky News сообщает о том, что Вооруженные силы Украины размещают боевую технику в жилых районах Бахмута.

Такую информацию предоставил телеканалу журналист Алекс Росси. По словам России, за домами ВСУ скрывают танки и БТРы.

"ВСУ размещают танки и бронетранспортеры в Бахмуте в жилой застройке", - говорится в сообщении журналиста.

Также он добавил, что войска РФ могут в скором времени прорвать оборону Бахмута и выбить оттуда подразделения ВСУ.