Зеленский заявил о неспособности 50 западных танков противостоять «тысячам танков России»

Президент Украины поблагодарил союзников за помощь, но заявил о неспособности 50 западных танков противостоять «тысячам танков России».

Поставки крайне ограниченного числа бронетехники и прежде всего танков, не переломят ситуацию на на фронте, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Страны, поставляющие танки в Украину показывают, что весь мир с тобой. Одно государство дало 10 танков, другое один. И так далее. Невозможно переломить ситуацию 10-50 танками, когда тебе противостоят тысячи российских танков", - сказал украинский лидер.

Ранее о передаче танков Украиние заявил польский президент Анджей Дуда, а также премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Германия воздерживатеся от передачи такнов Leopard 2 раньше, чем это сделают США. Такую позицию в Берлине объясняют историческим прошлым страны.