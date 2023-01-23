Зеленский заявил о неспособности 50 западных танков противостоять «тысячам танков России»
Президент Украины поблагодарил союзников за помощь, но заявил о неспособности 50 западных танков противостоять «тысячам танков России».
Поставки крайне ограниченного числа бронетехники и прежде всего танков, не переломят ситуацию на на фронте, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.
"Страны, поставляющие танки в Украину показывают, что весь мир с тобой. Одно государство дало 10 танков, другое один. И так далее. Невозможно переломить ситуацию 10-50 танками, когда тебе противостоят тысячи российских танков", - сказал украинский лидер.
Ранее о передаче танков Украиние заявил польский президент Анджей Дуда, а также премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Германия воздерживатеся от передачи такнов Leopard 2 раньше, чем это сделают США. Такую позицию в Берлине объясняют историческим прошлым страны.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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