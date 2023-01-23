Рогов сообщил об отходе подразделений ВСУ из села Каменское в Запорожье
2023-01-23 04:40
Член совета администрации Запорожья заявил об отходе подразделений ВСУ из села Каменское в Запорожье.
Подразделения российской армии заставили украинские войска отойти из села Каменское в Запорожье, заявил член совета региона Владимир Рогов.
"Украинская армия в данный момент находится в окрестностях села. Бои продолжаются. Работает артиллерия", - заявил Рогов.
Село Каменское находится в 38 километрах от административного центра региона города Запорожье.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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