Рогов сообщил об отходе подразделений ВСУ из села Каменское в Запорожье

APS
2023-01-23 04:40

Член совета администрации Запорожья заявил об отходе подразделений ВСУ из села Каменское в Запорожье.

Подразделения российской армии заставили украинские войска отойти из села Каменское в Запорожье, заявил член совета региона Владимир Рогов.

"Украинская армия в данный момент находится в окрестностях села. Бои продолжаются. Работает артиллерия", - заявил Рогов.

Село Каменское находится в 38 километрах от административного центра региона города Запорожье.

Опубликовано: Максим Алексеев









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