Рогов сообщил об отходе подразделений ВСУ из села Каменское в Запорожье

Семь признаков, по которым можно распознать агрессию собаки и готовность к нападению

Даже хорошо воспитанный питомец может вести себя агрессивно и внезапно напасть на человека, если почувствует угрозу или при необходимости защищать свою территорию. Есть признаки, которые показывают злость собаки.

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