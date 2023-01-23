Макрон допустил поставку в Украину основных танков Leclerc
Президент Франции поручил военному министру проработать вопрос поставки в Украину основных танков Leclerc.
Поставка в Украину основных боевых танков Leclerc не исключена, соответствующее поручение уже передано военному министру, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Что касается танков Leclerc, то их поставка в Украину не исключена. Я попросил военного министра проработать этот вопрос. Ничто не исключено", - сказал французский лидер.
Французский основной боевой танк Leclerc признан одним из самых лучших и технологичных в мире. Однако из-за их малого количества ранее вопрос поставок в Украину даже не обсуждался.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
Храмова Оксана
Семь признаков, по которым можно распознать агрессию собаки и готовность к нападению
Даже хорошо воспитанный питомец может вести себя агрессивно и внезапно напасть на человека, если почувствует угрозу или при необходимости защищать свою территорию. Есть признаки, которые показывают злость собаки.Подробнее...
-
-