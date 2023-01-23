Макрон допустил поставку в Украину основных танков Leclerc

Президент Франции поручил военному министру проработать вопрос поставки в Украину основных танков Leclerc.

Поставка в Украину основных боевых танков Leclerc не исключена, соответствующее поручение уже передано военному министру, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Что касается танков Leclerc, то их поставка в Украину не исключена. Я попросил военного министра проработать этот вопрос. Ничто не исключено", - сказал французский лидер.

Французский основной боевой танк Leclerc признан одним из самых лучших и технологичных в мире. Однако из-за их малого количества ранее вопрос поставок в Украину даже не обсуждался.