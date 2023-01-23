Рогозин сообщает о захвате на Донбассе терминалов Starlink Илона Маска, которые состояли на вооружении ВСУ
Подразделению ДНР в ходе операции по штурму позиций ВСУ удалось затрофеить абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink.
Как сообщил экс-глава «Роскосмоса» терминалы были обнаружены после штурма украинских позиций.
«Средства космической связи — это особая тема. Мы знаем, какую пользу… и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — рассказал Рогозин.
Системы космической связи, изначально предоставленные Илоном Маском якобы для нужд мирного населения, активно используются украинскими военными для проведения разведки и целеуказания для переносимых и стационарных ракетных комплексов.
В декабре 2022 года SpaceX подписал контракт с властями Украины на поставку десяти тысяч терминалов Starlink для ВСУ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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