Подразделению ДНР в ходе операции по штурму позиций ВСУ удалось затрофеить абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink.

Как сообщил экс-глава «Роскосмоса» терминалы были обнаружены после штурма украинских позиций.

«Средства космической связи — это особая тема. Мы знаем, какую пользу… и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — рассказал Рогозин.

Системы космической связи, изначально предоставленные Илоном Маском якобы для нужд мирного населения, активно используются украинскими военными для проведения разведки и целеуказания для переносимых и стационарных ракетных комплексов.

В декабре 2022 года SpaceX подписал контракт с властями Украины на поставку десяти тысяч терминалов Starlink для ВСУ.

