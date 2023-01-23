СNN: ВСУ готовятся к танковой войне на границе с Беларусью

В печально известном городе атомщиков Припять в эти дни идет подготовка подразделений ВСУ к танковой баталии во время наступления, которое они ожидают со стороны Беларуси.

СNN в своем репортаже об учениях ВСУ, которые проходят неподалеку от ЧАЭС и границы с Беларусью рассказывает, что украинские военные делают ставку на танки.

Они отрабатывают действия в танковом бою на советских Т-72 и ждут наступления российских соединений «жесткой весной».

ВСУ и политики из Киева не раз заявляли, что в годовщину начала СВО в конце февраля или начале марта ожидается массированная операция ВС России по всем фронтам, а также открытие нового – Северного фронта в районе украинско-белорусской границы.

Но воевать на старых советских танках украинские военные не хотят и надеются на скорую помощь с Запада в виде обещанных современных танков Бундесвера и даже Пентагона.

В Беларуси сегодня сконцентрирована мощная объединенная группировка Союзного государства, но она носит оборонительный характер о чем заявляли белорусские и российские военные и политики на высшем уровне.