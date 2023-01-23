Лукашенко заявил о непрекращающемся потоке беженцев через Беларусь в Евросоюз

Как заявил белорусский президент Александр Лукашенко государственному изданию «СБ. Беларусь сегодня», поток беженцев, направляющихся в страны Евросоюза через Республику Беларусь, не прекращается.

Александр Лукашенко сказал: «Мы давно о ней не говорили, наше общество не посвящали в последнее время в эту проблему — беженцы… Люди бегут от войны. Ладно, тут с Украины — это люди наши, проблем тут особых нет. Кто хочет — приезжает, остается у нас на постоянное место жительства. Кто-то просит оказать им определенные услуги: накормить, напоить, обогреть, подлечить. Это мы делаем. Но не останавливается поток движения людей с севера Азии, Афганистан, Иран, мы это фиксировали и даже с юга, с района Персидского залива люди идут сюда. Сирийцев мы фиксировали».

По словам белорусского лидера, в последнее время потоки беженцев, следующих в Евросоюз через Беларусь, несколько уменьшились, однако проблема по-прежнему сохраняет свою актуальность.

Как сообщает «СБ. Беларусь сегодня», в прошлом году сотрудниками белорусской пограничной службы реализован комплекс эффективных мер по стабилизации миграционной обстановки на границах с сопредельными странами Евросоюза, а также по недопущению незаконного вытеснения в Беларусь нарушителей с их территории. По имеющимся данным, в 2022 году пресечено свыше 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Республику Беларусь групп беженцев с территории сопредельных стран Евросоюза общей численностью более 31 тысяч человек.