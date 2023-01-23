Пушилин заявил о наступлении российский войск по всей линии соприкосновения в ДНР и переброске резервов ВСУ в Марьинку и Артемовск

Как сообщил в интервью журналистам телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой народной республики Денис Пушилин, вооруженные силы России продвигаются практически по всему фронту в ДНР.

По словам Пушилина, несмотря на то, что ситуация в районе боевых действий остается достаточно тяжелой, подразделения вооруженных сил России практически везде продвигаются вперед.

Также временно исполняющий обязанности главы ДНР сообщил, что украинские войска ведут массовую переброску подразделений в Артемовск и Марьинку, чтобы удержать там позиции. Как отметил Пушилин, власти Украины вынуждены активно подкреплять резервами свои войска в данных регионах, поскольку стремятся всеми силами остановить или хотя бы замедлить продвижение российских войск.

Ранее Пушилин заявлял, что в самом Артемовске ситуация близка к оперативному окружению. Данный населенный пункт является важным транспортным узлом для материально-технического обеспечения украинской группировки в Донбассе, но по состоянию на текущий момент он находится под контролем украинских властей.