Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждает, что ВСУ хранят западное оружие на атомных электростанциях.

Глава СВР России Сергей Нарышкин уведомляет, что по имеющейся у него информации, вооружённые силы Украины систематически накапливают западные боеприпасы и оружие на атомных электростанциях страны. По данным Нарышкина, накануне ВСУ перебросили несколько вагонов с оружием на территорию Ровеньской АЭС.

Сергей Нарышкин подчёркивает, что атомные электростанции Украины выступают хранилищами для максимально дорогих типов вооружений, включая ракеты для РСЗО HIMARS.