Экс-директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин утверждает, что народная милиция ДНР взяла под контроль несколько терминалов Starlink.

В понедельник Дмитрий Рогозин публично заявил, что подразделения милиции Донецкой Народной республики захватили в качестве трофеев несколько терминалов спутниковой связи Starlink, которые были переданы вооружённым силам Украины после начала российской спецоперации в регионе.

По данным Рогозина, спутниковое оборудование является важнейшим узлом связи для коммуникации между войсками на поле боя, который может приносить как вред, так и пользу.