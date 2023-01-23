Мишель: следующие недели будут решающими для Украины и всего мира

Лидер Евросовета Шарль Мишель уверен, что несколько грядущих недель окажут ключевое влияние на ход украинского конфликта.

Информационное агентство El Mundo опубликовало свежее интервью с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, который публично заявил, что следующие две-три недели окажутся решающими не только для Киева, но и для остальных государств мира. По мнению Мишеле, случившееся в течение этих недель станет основой для событий всего последующего года.

Также Шарль Мишель настоял на том, чтобы страны коллективного Запада продолжили осуществлять поддержку Украины, поставляя ей оружие и пакеты финансовой помощи.