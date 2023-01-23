Пушилин: российская армия в ДНР продвигается по всей линии соприкосновения
2023-01-23 13:35
Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений российской армии по всей линии соприкосновения в ДНР.
Подразделения российской армии успешно продвигаются практически по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.
"Ситуация на линии соприкосновения остается тяжелой, но подразделения российской армии продвигаются вперед", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Денис Пушилин отметил успехи на Донецком и Угледарском направлении.
Опубликовано: Максим Алексеев