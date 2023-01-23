Пушилин: войска РФ продвигаются по всей линии соприкосновения в ДНР
Денис Пушилин утверждает, что российские войска успешно наступают на всей территории Донецкой Народной республики.
Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной республики Денис Пушилин дал интервью телеканалу "Россия 24", где публично заявил, что обстановка в регионе остаётся непростой, однако группировка российских военных систематически продвигается по всей линии соприкосновения с украинскими войсками.
Пушилин подчёркивает, что одним из ключевых населённых пунктов в регионе является Авдеевка, восстановление контроля над которой положит конец обстрелам Донецка и Ясиноватой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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