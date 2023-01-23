Минобороны РФ: войска России взяли под контроль Краснополье в ДНР

APS
2023-01-23 14:46

Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил о переходе населённого пункта Краснополье под контроль российских военных.

23 января пресс-секретарь Минобороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков публично заявил, что населённый пункт Краснополье в Донецкой Народной республике больше не контролируется украинскими войсками, поскольку в него вошли подразделения российской армии.

По данным Конашенкова, в освобождении Краснополья принимали участие артиллеристы Южного военного округа России и тактическая авиация.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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