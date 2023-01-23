Минобороны РФ: войска России взяли под контроль Краснополье в ДНР
Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил о переходе населённого пункта Краснополье под контроль российских военных.
23 января пресс-секретарь Минобороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков публично заявил, что населённый пункт Краснополье в Донецкой Народной республике больше не контролируется украинскими войсками, поскольку в него вошли подразделения российской армии.
По данным Конашенкова, в освобождении Краснополья принимали участие артиллеристы Южного военного округа России и тактическая авиация.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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