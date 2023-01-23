Лавров: давление США и Великобритании перешло все красные линии

Сергей Лавров утверждает, что оказываемое на другие страны давление со стороны Лондона и Вашингтона переходит любые красные линии, что может привести к эскалации.

23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Соединённые Штаты и Великобритания оказывают давление не только на российское государство, но и на страны африканского и азиатского регионов. По мнению Лаврова, ряд предпринимаемых Вашингтоном и Лондоном шагов переходит любые красные линии, нарушая все договорённости с Африкой и Азией.

При этом Сергей Лавров отметил, что британские и американские власти угрожают азиатским и африканским коллегам за то, что они не желают отказываться от сотрудничества с Россией.