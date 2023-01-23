Лавров: противостояние России и Запада перерастает в почти настоящую войну
Глава МИД России заявил о постепенном перерастании противостояния России и Запада перерастает в почти настоящую войну.
Говоря о событиях в Украине можно констатировать факт перерастания противостояния России и Запада почти в настоящую войну, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Когда идет диалог об Украине, мы говорим о перерастании гибридного противостояния России и Запада в почти настоящую войну", - сказал он.
Сергей Лавров поделился мнением о том, что западные страны давно готовили войну против России, стремясь уничтожить все русское, от языка до культуры.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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