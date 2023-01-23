МО РФ: армия России освободила село Краснополье в ДНР

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что армия России освободила село Краснополье в ДНР от подразделений ВСУ.

В понедельник, 23 января 2023 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил об освобождении армией России села Краснополье в Донецкой Народной Республике от подразделений Вооружённых сил Украины.

Конашенков уточнил, что данный населённый пункт на Донецком направлении был освобождён добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

Отмечается, что за прошедшие сутки спецоперации по защите Донбасса на данном участке фронта российскими военнослужащими уничтожено не менее 60 единиц личного состава, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 2 гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 украинской стороны.