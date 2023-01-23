Пушилин: солдаты ВСУ не собираются отступать из Артёмовска

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что украинские военные не намерены покидать Артёмовск и активно сопротивляются.

23 января временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной республики Денис Пушилин публично заявил, что на территории Артёмовска начались интенсивные бои между российскими и украинскими войсками, однако бойцы ВСУ не намерены покидать город и продолжают сопротивляться.

По данным Пушилина, на текущий момент нет никаких признаков, которые указывали бы на желание подразделений армии Украины в Артёмовске сдаться в плен.