Прибывший в Украину из Британии наёмник Кристофер Перриман рассказал о хорошей работе российских артиллеристов в зоне спецоперации.

Новостное издание Express взяло интервью у британского снайпера Кристофера Перримана, который вступил в ряды ВСУ после начала спецоперации в Украине. По данным Перримана, работа артиллеристов армии России в зоне боевых действий заставляет со страхом ждать пролетающего снаряда, чтобы понять, насколько далеко он от тебя взорвался.

Также Кристофер Перриман признаёт, что украинским войскам катастрофически не хватает боевых патронов и автоматического оружия, в то время как администрация Кеива обсуждает с Западом поставки танков.