Психолог объяснила, как распознать лжеца

Есть несколько способов распознать в человеке вруна. Один из них это наблюдение за языком тела: если человек лжет, он начинает нервничать.

Обманщиков и неискренних людей нередко выдает излишняя жестикуляция и агрессия, которые они используют в качестве защиты, рассказала психолог Елена Ярикова в интервью Лента.ру.

По словам специалиста, есть несколько способов распознать лжеца. И один из них — наблюдение за языком тела. Если человек лжет, он начинает нервничать, опасаясь, что обман раскроют. В таких случаях тело бессознательно выдает себя.

Потому, если искренность человека под сомнением, нужно обратить внимание на его глаза, рот, жестикуляцию во время разговора.

Когда человек обманывает, он не может долго сохранять зрительный контакт, и во время разговора время от времени отводит взгляд либо старается вовсе не смотреть на собеседника. Нередко у лжеца перехватывает дыхание, и он невовремя сглатывает.

Эксперт также добавила: обманщик способен выдумывать на ходу несуществующие подробности, из-за чего возникает потребность помочь себе руками. Почесывание, прикосновения к лицу, волосам, просто движения «невпопад» часто указывают на ложь.

Ярикова пояснила, что лжец часто суетлив, он хочет скорее завершить разговор, и потому может перескакивать с темы на тему.

Руки обманщика могут находиться или в скрещенном состоянии на груди, или в карманах. Ладони могут потеть

По словам психолога, очень важно также приглядываться, как реагирует собеседник на то, что в его искренности есть сомнения. Ярикова считает: если собеседник долго молчит и выжидает между вопросами и ответами, и тем более - начинает суетиться, это тоже весомые поводы усомниться в искренности и честности человека.