Ванесса поздравила мать с беременностью, не зная еще, что появление брата или сестры разрушит ее жизнь.

Ванесса рассказала подписчикам в Тик-Токе, как новая беременность ее матери разрушила ее жизнь, ведь отцом ребенка оказался ее жених.

Ванесса отправилась со своими подружками отдохнуть в Мексику, когда мама огорошила ее новостью о своей беременности. Девушка была удивлена, поскольку не ожидала стать старшей сестрой, но все же поддержала маму.

Семейная идиллия длилась недолго, ведь вскоре стало известно, что отцом будущего ребенка является бойфренд Ванессы Джон, который остался в их семейном доме, и непозволительно сблизился с ее матерью.

Вернувшись из поездки, Ванесса обнаружила, что из квартиры исчезли все ее вещи. При встрече Джон пытался оправдаться, сожалел о случившемся, но Ванесса не смогла простить ни его, ни мать, и перестала общаться с обоими. Позднее выяснилось, что Джон изменял ей и с другими женщинами.