Захарова: Россия ответит на блокировку счетов канала RT France

Мария Захарова заверила, что МИД России предоставит ответ на решение Парижа заблокировать счета телеканала RT France, который подконтролен российскому изданию Russia Today.

В понедельник официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что решение правительства Франции заблокировать счета канала RT France является попыткой препятствия свободному распространению информации, отличающейся от западной точки зрения на события в мире.

Также Захарова пообещала, что российские власти обязательно предпримут ответные меры по поводу блокировки счетов RT France, сопроводив данный комментарий пословицей "что посеете, то и пожнёте".